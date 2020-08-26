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Украина до конца сентября закрыла въезд иностранцам

26.08.20 15:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины закрывает до конца сентября въезд в страну для иностранцев, кроме тех, кто имеет документы на проживание в Украине, и ряда других категорий. Об этом сегодня, 26 августа, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Кабмин запретил въезд иностранцам в Украине, кроме отдельных категорий, которые можно найти в документе. Постановление действует с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября», – написал Гончаренко.

В документе, который обнародовал нардеп, говорится о том, что будет запрещен въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме лиц, которые:

  • следуют через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  • учатся в учебных заведениях Украины;
  • проходят военную службу в Вооруженных силах Украины;
  • постоянно проживают на территории Украины;
  • признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
  • являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств официальных международных организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей или прибывают по приглашению Министерства иностранных дел Украины;
  • являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
  • являются инструкторами вооруженных сил стран-членов НАТО и государств-участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые принимают участие в подготовке подразделений Вооруженных сил или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;
  • являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним человеком, который сопровождает каждого из них;
  • прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, которые проходят на территории Украины и сопровождающих их лиц;
  • являются лицами, перевозящими гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации;
  • прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

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