Украина до конца сентября закрыла въезд иностранцам

Кабинет министров Украины закрывает до конца сентября въезд в страну для иностранцев, кроме тех, кто имеет документы на проживание в Украине, и ряда других категорий. Об этом сегодня, 26 августа, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
«Кабмин запретил въезд иностранцам в Украине, кроме отдельных категорий, которые можно найти в документе. Постановление действует с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября», – написал Гончаренко.
В документе, который обнародовал нардеп, говорится о том, что будет запрещен въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме лиц, которые:
- следуют через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- учатся в учебных заведениях Украины;
- проходят военную службу в Вооруженных силах Украины;
- постоянно проживают на территории Украины;
- признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
- являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств официальных международных организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей или прибывают по приглашению Министерства иностранных дел Украины;
- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
- являются инструкторами вооруженных сил стран-членов НАТО и государств-участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые принимают участие в подготовке подразделений Вооруженных сил или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;
- являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним человеком, который сопровождает каждого из них;
- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, которые проходят на территории Украины и сопровождающих их лиц;
- являются лицами, перевозящими гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации;
- прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.