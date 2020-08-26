Украина до конца сентября закрыла въезд иностранцам

Кабинет министров Украины закрывает до конца сентября въезд в страну для иностранцев, кроме тех, кто имеет документы на проживание в Украине, и ряда других категорий. Об этом сегодня, 26 августа, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Кабмин запретил въезд иностранцам в Украине, кроме отдельных категорий, которые можно найти в документе. Постановление действует с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября», – написал Гончаренко.

В документе, который обнародовал нардеп, говорится о том, что будет запрещен въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме лиц, которые: