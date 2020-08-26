Эксперт рассказал, что Путин готов обсуждать с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов убрать свои войска с Донбасса, если Украина откажется от борьбы за возвращение аннексированного Крыма. Это единственный вопрос, который Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Мусиенко, Крым для Путина – «чрезвычайно важная территория в их военно-имперских амбициях».

«Россия активно милитаризирует Крым, и это уже угроза не только Украине, но и странам Черноморского бассейна, и далее – Балканским. Единственное, о чем готов говорить Путин с Зеленским или его преемником – это процесс долгий – это обмен Крыма на Донбасс. "Если вы готовы негласно признать и смириться с тем, что Крым – территория России, не признавать официально, но не предпринимать никаких действий, то мы готовы вам сейчас вернуть Донбасс и убрать наших военных"», – пояснил Мусиенко.

Как отметил эксперт, единственная стратегия Украины состоит в том, чтобы ждать, когда изменится российская политика.

«Возможно, исчезнет имперский курс, который идет столетиями. Других вариантов по Крыму я пока не вижу, там глухая стена», – заявил он.