На Донетчине 18 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Донецкой области в стационарах больниц находится 71 пациент с коронавирусом, из них 18 – в тяжелом состоянии. Всего в области – 1 267 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 августа, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом.

«По состоянию на этот час в Донецкой области лабораторно подтверждены 1 267 случаев COVID-19. К сожалению, 18 человек умерли от заболевания. По состоянию на сегодня 928 человек уже выздоровели, в стационарах находится 71 заболевший», – рассказал Педенко.

По его словам, 18 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 4 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, но не заинтубированы, а находятся на кислородной поддержке.

Кроме того, госпитализированы 32 человека с подозрением на коронавирус.

«В Мангушском районе была вспышка COVID-19, в том числе среди сотрудников Мангушской центральной районной больницы. Насколько мне известно, уже несколько врачей и медицинских работников выздоровели. Состояние тех, кто находится в стационаре в Мариуполе, – средней тяжести», – также прокомментировал Александр Педенко.

По его словам, в последнее время снизилась выявляемость больных коронавирусом в Мангушском районе, и ситуация пока не вызывает беспокойства со стороны Департамента здравоохранения ОГА, поскольку распространение инфекции в районе было приостановлено.

Представитель облздрава добавил, что среди всех выздоровевших в области – 138 медработников.