Выборы в неподконтрольных районах Донбасса должны пройти по специальному закону, – Резников

Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые сейчас не подконтрольны украинской власти, должны пройти по специальному закону, но в данное время там нет условий для их проведения. Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «Интерфакс–Украина».

«Парламент Украины должен принять соответствующий отдельный закон о выборах досрочных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины и в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы», – сказал Резников.

Он напомнил, что о принятии специального законопроекта о выборах в ОРДЛО говорится в комплексе мероприятий Минских соглашений, в том числе и в законе об особенностях местного самоуправления. Постановление Верховной Рады о местных выборах регулирует проведение выборов на территории, подконтрольной правительству Украины.

«Это разные абсолютно документы правового характера с разными юридическими последствиями», – отметил вице-премьер.

В то же время, по его словам, выборы в ОРДЛО можно будет проводить только после того, как с этой территории будут выведены иностранные войска, пройдут разоружение, демилитаризация, будут выведены все незаконные вооруженные формирования.

«Моя позиция, что в ОРДЛО надо проводить выборы после того, как оттуда будут выведены иностранные войска, состоятся разоружение, демилитаризация, вывод всех незаконных вооруженных формирований, установится конституционный порядок, что даст возможность приехать мониторинговой миссии ОБСЕ и засвидетельствовать, что выборы там прошли по украинскому закону, по украинской Конституции, по копенгагенским стандартам, со свободой голосования, свободой передвижения, политических партий и полностью восстановлен контроль правительства на всей территории», – подчеркнул Резников.

Он добавил, что на неподконтрольной Украине территории «продолжают находиться российские войска и их наемники, поэтому сегодня там точно не могут быть проведены выборы.

«Потому что ни одна мониторинговая миссия ОБСЕ туда не приедет, потому что там опасно. Понятно, что правительство Украины не сможет дать им гарантию безопасности, поэтому сначала выполнение условий безопасности Минских соглашений, которые прописаны в пункте 1, 2, 3, 4 и далее по тексту, тогда можно говорить о назначении выборов», – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, сегодня, 26 августа, в Верховной Раде состоялось заседание комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, на котором рассматривалось письмо руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям.

Ранее Леонид Кравчук рассказал, что на очередном заседании ТКГ, которое прошло 18-19 августа, представитель России Борис Грызлов и представители «Л-ДНР» выдвинули украинской стороне новое требование по Донбассу. Москва заблокировала обмен пленными, разминирование, развод сил и средств и даже подготовку к встрече лидеров «нормандской четверки» в Берлине, пока Верховная Рада не изменит постановление «О назначении очередных местных выборов в 2020 году». По словам Кравчука, речь идет о п. 4 постановления, в котором записано не назначать и не проводить местные выборы во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.