В «ДНР» находится самая глубокая в мире угольная шахта

В «ДНР» находится самая глубокая угольная шахта в мире – «Шахтерская-Глубокая» (г. Шахтерск). Об этом сообщил ректор «Донецкого национального технического университета ДНР» Александр Аноприенко.

Особенность территории, подконтрольной «ДНР», в том, что только здесь из всей Украины остались шахты, добывающие уголь марки «А» – антрацит. Антрацит считается лучшим сортом каменного угля. Он отличается «сильным» черным цветом, сильным блеском. Но главное – наибольшей теплотворной способностью, высоким КПД. Т.е. для производства одинакового количества энергии антрацита нужно в разы меньше, чем угля любой иной марки. Поэтому он ценен для теплоэлектростанций.

«Особенность "ДНР" в том, что огромная часть наших запасов – это уголь антрацит. Огромная – это по мировым меркам. Потому что в мире содержание среди углей антрацита – примерно 1%. На Донбассе намного больше... Половина мировых антрацитов была когда-то в Советском Союзе. И, в основном, это был Донбасс», – сказал Аноприенко.

На «Шахтерской-Глубокой» также добывают антрацит. «Эта шахта – интересный объект. Она по проекту является глубочайшей угольной шахтой в мире. Глубже только шахты в Южно-Африканской Республике, в которых добывают алмазы и золото. А антрацит, грубо говоря, это первая стадия формирования алмазов. Проектная глубина "Шахтерской-Глубокой" – более 1500 метров. Сейчас уголь там добывают на несколько сотен меньше. Но тем не менее, как проект, она остается самой глубокой в мире. И это имеет смысл, потому что там ценнейший антрацит», – отметил ректор.

Однако, добыть уголь недостаточно. Главное – обогатить его до нужных параметров, чтобы он в дальнейшем правильно «работал». «Конкуренция в мире возрастает. Хотя потребность в угле растет, но все больше нужен именно обогащенный уголь. То есть добывать уголь – недостаточно. Нужно продукт доводить до конца – до нужной кондиции, до нужных параметров. И тогда ценность угля существенно возрастает», – пояснил Аноприенко.

Хоть, по его словам, в «ДНР» есть серьезные проблемы с обогащением, но именно на обогатительную фабрику «Шахтерской-Глубокой» делается акцент. «Там же работает обогатительная фабрика. Она создавалась еще в 20-е годы прошлого века, но для примитивного обогащения. И сейчас она проходит комплексную модернизацию, чтобы обеспечить обогащение антрацита шахты "Шахтерская-Глубокая"», – заключил он.

Отметим, что шахта «Шахтерская-Глубокая» ранее входила в состав угольного объединения «Шахтерскантрацит». В 2017 году передана в состав «республиканского» объединения «Торезантрацит». Шахта сдана в эксплуатацию в декабре 1986 года с производственной мощностью 750 тыс. тонн угля в год. Запасы шахты на 1 января 2009 г.:

балансовые 170 млн тонн;

промышленные 135 млн тонн;

готовые к выемке 0,461 млн тонн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube