Контактные, с пневмонией, прибывшие из «ЛНР»: На Луганщине – 12 заболевших коронавирусом за сутки

В Луганской области за минувшие сутки зафиксированы 12 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 5 человек (3 из круга ранее определенных контактных лиц, 1 госпитализирован с пневмонией, 1 с тяжелым течением ОРВИ);

город Лисичанск – 3 человека (2 с тяжелым течением ОРВИ, 1 госпитализирован с пневмонией);

Новоайдарский район – 1 человек (находился на самоизоляции после возвращения с временно неподконтрольной территории);

Новопсковский район – 1 человек (из круга ранее определенных контактных лиц);

Сватовский район – 1 человек (госпитализирован с пневмонией);

Станично-Луганский район – 1 человек (находился на самоизоляции после возвращения с временно неподконтрольной территории).

«За все время исследований в Луганской области коронавирус лабораторно подтвержден у 257 человек. Из них выздоровели – 163, лечатся – 92 (36 – в стационаре, 56 – амбулаторно)», – отметили в областном лабораторном центре.

За последние сутки выздоровели 9 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 21,8%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 августа в Украине COVID-19 заболели 110 085 человек (53 454 пациента выздоровели, 2 354 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 267 случаев (выздоровели – 928 пациентов, летальных случаев – 18).

В «ДНР» – 2 400 заразившихся (выздоровели – 1 185 человек, летальных случаев – 135). В «ЛНР» – 651 случай коронавируса (выздоровели – 607 человек, летальных случаев – 17).