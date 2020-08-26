В «ДНР» собрались добывать уголь 360 лет

В «ДНР» запасов угля хватит на 210 – 360 лет. Об этом рассказал ректор «Донецкого национального технического университета ДНР» Александр Аноприенко.

Он отметил, что примером наиболее активного и быстрого развития угольной промышленности является Китай. «Китай сегодня – лидер по добыче угля. В 90-е годы эта республика добывала значительно меньше России. А сегодня Китай добывает угля в 10 раз больше, чем РФ. Россия же сейчас восстановилась до советского уровня – 444 млн тонн в год», – сказал он.

Он пояснил успех китайцев. «Причина в том, что, во-первых, Китай не развалил свою страну в 90-е годы. Они решительно пресекли все волнения, которые были и у них. Во-вторых, они пошли по пути развития промышленности. В мире произошел очередной виток научно-технической революции – Китай его использовал по полной программе. А после развала Советского Союза отделившиеся республики проспали этот виток НТР. Россия начала возвращаться на уровень развития где-то с 2000 года – сменилось руководство страны, и началось развитие», – пояснил Аноприенко.

«В-третьих, Китай развивал экономику в целом. И сегодня их экономика во многом соизмерима с американской, а по некоторым отраслям и превосходит. Например, в производстве электроэнергии – а это показатель развития страны. Долгое время здесь лидировали США. Но сегодня США производят 4 трлн ватт электроэнергии в год, а Китай – в полтора раза больше, 6 трлн. Территория этих стран соизмерима, а вот население в Китае больше. Поэтому в перерасчете на душу населения Китай в производстве электроэнергии отстает не только от США, но и от России (здесь добывают в год примерно 1 трлн). Но если Китай во много-много раз нарастил производство электроэнергии, у нас же (если брать Россия + Украина + постсоветское пространство) уровень электрогенерации остался на пике советского периода – конец 80-х годов», – добавил ректор.

Аноприенко отметил, что и Индия, с ее огромным населением, сильно шагнула вперед – производит порядка 2 трлн ватт в год.

«Но во всех 4-х странах (Китай, США, Индия, Россия) большинство, где-то 2/3, электроэнергии производится на базе угля. В Штатах заменяют еще и газом», – подчеркнул он.

Считается, что конец 60-х годов прошлого века стал завершением эпохи угля – когда уголь был основным энергоносителем. И Донбасс в 1968 году вышел на максимальную добычу – 222 млн тонн в год. После этого начался постепенный спад, т.к. наступила эпоха нефти. А вот с начала 90-х годов наступила эпоха газа.

При этом в мире запасов угля намного больше чем газа и нефти. «Вот в последние десятилетия добыча нефти в мире начинает сокращаться. Разные есть оценки. Но большинство сходятся на том, что нефти у нас осталось лет на 25, и в России в том числе, при нынешних темпах добычи. По газу тоже разные оценки, потому что есть и сжиженный газ, и сланцевый и др. Поэтому одни говорят – до 25 лет, оптимисты – до 200 лет. Большинство останавливаются на цифре в 50 лет», – проанализировал ректор.

По его словам, по запасам угля почти все сходятся в оценках, что это 250-500 лет. «Потому что угля, на самом деле, очень и очень много», – сказал Аноприенко.

По запасам на 1-м месте находятся США. Именно поэтому они не отказываются от тепловых станций на угле. «Атомная энергетика у них, по-моему, всего 10%», – дополнил ректор, добавив, что на 2-м месте – Россия.

Он уточнил, что «есть запасы разрабатываемые – это одно, разведанные – это другое, прогнозируемые – это третье». «Например, в США прогнозируемые – более триллиона тонн, в России – тоже более триллиона. Реально разведанные запасы (то, что реально добывается) – в разы меньше. Например, в России из потенциального триллиона достоверно разведано и разрабатывается чуть больше 100 млрд тонн. Правда, в России часть этих запасов находится в очень неблагоприятных климатических условиях – либо вечная мерзлота или трудно доступные регионы (как в Сибири)», – детализировал Аноприенко.

По его словам, в «ДНР» запасов угля более чем достаточно. «По разным прогнозным оценкам, от 150 млрд тонн угля до 250 млрд тонн. Оценка в 150 млрд – это то минимальное, что у нас есть. На сегодняшний день в "республике" добывается 7-8 млн тонн угля в год, то можно посчитать, на сколько лет нам хватит запасов», – заключил ректор.

Напомним, особенность территории, подконтрольной «ДНР», в том, что только здесь из всей Украины остались шахты, добывающие уголь марки «А», – антрацит. Кроме того, в «республике» находится самая глубокая угольная шахта в мире – «Шахтерская-Глубокая», здесь как раз добывается антрацит.