До заседания ТКГ украинская сторона подготовит документ по местным выборам на неподконтрольном Донбассе, – Кравчук

Украинская сторона подготовит документ о местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей к началу заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Эспресо.TV».

Он прокомментировал вопрос, возможен срыв переговоров в Минске, если Украина не выполнит требование о местных выборах в ОРДЛО.

«Когда начнется Минское заседание ТКГ, у нас уже будет документ, я пока не знаю какого характера, подготовленный рабочей группой. И по крайне мере, я скажу так: речь идет о демократическом парламенте Украины. Для того, чтобы принять документ, он должен всесторонне проанализировать на основании всех документов, законов и Конституции Украины. Если это вас не устраивает, то предложите что-то другое. По крайней мере, для меня это будет уже основание опереться на что-то. Я не просто буду говорить заявления, слова, обещания – я покажу соответствующий документ», – подчеркнул Кравчук.

По его словам, он надеется, что рабочая группа успеет подготовить соответствующий документ до среды, 2 сентября.

Напомним, сегодня, 26 августа, в Верховной Раде состоялось заседание комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, на котором рассматривалось письмо руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям.

Ранее Леонид Кравчук рассказал, что на очередном заседании ТКГ, которое прошло 18-19 августа, представитель России Борис Грызлов и представители «Л-ДНР» выдвинули украинской стороне новое требование по Донбассу. Москва заблокировала обмен пленными, разминирование, развод сил и средств и даже подготовку к встрече лидеров «нормандской четверки» в Берлине, пока Верховная Рада не изменит постановление «О назначении очередных местных выборов в 2020 году». По словам Кравчука, речь идет о п. 4 постановления, в котором записано не назначать и не проводить местные выборы во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.