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Мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, – секретарь СНБО

26.08.20 17:43
Алексей Данилов / Фото из открытых источников
Алексей Данилов / Фото из открытых источников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в мире идет первая биологическая война, передает пресс-служба ведомства.

«Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир», – подчеркнул Данилов во время встречи с послами Швеции и Финляндии в Украине Тобиасом Тибергом и Пяйви Лайне.

По словам секретаря СНБО, в современном мире «кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия».

Данилов подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

Он также продемонстрировал дипломатам мощности Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины.

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