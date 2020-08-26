В связи с повышением «минималки»: Кабмин увеличил оклады бюджетникам

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 26 августа, решил повысить с 1 сентября 2020 года должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. Об этом сообщает Правительственный портал.

Оклады бюджетникам увеличиваются в связи с повышением на законодательном уровне размера минимальной заработной платы с 4 723 до 5 000 грн.

«Этим решением устанавливается должностной оклад работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки в размере 2225 грн, что в соотношении с размером минимальной заработной платы 5000 грн будет составлять 44,5%, а также размеров должностных окладов по всем разрядам ЕТС, рассчитанных исходя из нового размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда», – разъяснили в Кабмине.

Также правительство поручило руководителям учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы «обеспечить дифференциацию заработной платы за счет установления доплат, надбавок, премий в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его труда».

Отметим, что размеры должностных окладов работников определяются на основе должностного оклада работника 1-го тарифного разряда, который на сегодня составляет 2102 грн. В соотношении с минимальной заработной платой (2102 грн / 4723 грн) – это 44,5%.

С 1 сентября текущего года должностной оклад работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки составит 2225 грн, что сохранит соотношение с размером минимальной заработной платы в 44,5% (2225 грн / 5000 грн).