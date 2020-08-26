А стоил бы в разы дороже: В «ДНР» есть проблемы с обогащением угля

В «ДНР» есть большие запасы угля, но нет возможности для полного обогащения добытого топлива. Об этом рассказал ректор «Донецкого национального технического университета ДНР» Александр Аноприенко.

«Следующие минимум 100 лет добычи могут стать не менее славными, если мы сможем добывать уголь антрацит. Но одна из задач, которую нужно решить – это обогащение угля, довести его до нужных параметров, тогда его ценность существенно возрастает», – сказал он.

Однако, в «ДНР» есть проблемы с работой обогатительных фабрик. «С обогащением у нас есть определенные сложности. Потому что у нас используется водно-шламовая схема. Она требует большого использования воды для обогащения угля. А у нас край достаточно бедноват водными ресурсами. И недостаток воды создает дополнительные проблемы», – пояснил ректор.

Он напомнил, что угольная промышленность Донбасса была «обнулена» во время Второй мировой войны: «Немцы уходя, затопили все шахты. И взорвали все, что можно взорвать. Чтобы все нужно было бы восстанавливать 50 лет. А восстановили все за 5 лет».

При этом тогда от некоторых очень перспективных проектов пришлось отказаться. «Например, когда откачивали воды из шахт, их было как во всем Ламанше. Тогда возникла идея: почему вместе с водой не откачивать и уголь? Это эффективно, безопасно – не пыли, ни газа, спускаться под землю не нужно. Но для этого требовалось такое количество воды, которое Донбасс не мог обеспечить. И от этих технологий пришлось отказаться», – пояснил Аноприенко.

Еще одна проблема – «изношенность» обогатительных фабрик. «Это очень важная проблема. Потому что, когда мы начали искать новые рынки, главной проблемой оказалось – доведение угля до нужного качества. Потребителю нужен хороший качественный уголь с определенными параметрами. Поэтому обогащение – проблема № 1», – продолжил ректор.

Конечно, обогащение требует дополнительных затрат. «Но условно говоря, если мы увеличим на проценты затраты, мы в полтора раза увеличим стоимость этого продукта на рынке», – заключил Аноприенко.

Напомним, особенность территории, подконтрольной «ДНР», в том, что только здесь из всей Украины остались шахты, добывающие уголь марки «А» – антрацит. Однако, добыть уголь недостаточно. Главное – обогатить его до нужных параметров, чтобы он в дальнейшем правильно «работал». Тогда в разы возрастает стоимость топлива. Кстати, в «республике» находится самая глубокая угольная шахта в мире – «Шахтерская-Глубокая», здесь как раз добывается антрацит.

При этом в «ДНР» запасов угля хватит на 210 – 360 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube