Возле КПВВ «Станица Луганская» орудуют мошенники из «ЛНР» , – Госпогранслужба

В районе контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» есть случаи, когда в буферной зоне под видом «волонтеров» мошенники навязывают свои услуги по установке мобильного приложения «Дій вдома». При этом данные люди – со стороны «ЛНР». Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«По оперативной информации известно, что незаконные вооруженные формирования пропускают этих лиц в так называемую "серую зону" под видом граждан, которые следуют через линию разграничения. При этом карантинные ограничения, введенные оккупантами, не распространяются на этих аферистов и они беспрепятственно возвращаются на временно оккупированную территорию. Действуя "под крышей" российских наемников, эти люди, которые называют себя "волонтерами", неподалеку блокпоста оккупантов выискивают доверчивых людей», – предупреждают пограничники.

Госпогранслужба предостерегает граждан, которые следуют с временно неподконтрольной территории, от получения сомнительных услуг у подозрительных лиц.

«Пограничники в контрольном пункте всегда готовы помочь. Поэтому, в случае возникновения вопросов по пересечению линии разграничения или по установке приложения "Дій вдома" необходимо обращаться к должностным лицам непосредственно на КПВВ», – отмечается в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что все процедуры контроля бесплатны. Ни в коем случае не нужно давать деньги или другие материальные ценности за установку мобильного приложения «Дій вдома» или другие услуги, которые предлагают мошенники.

Как сообщалось ранее, на КПВВ «Станица Луганская» под видом «волонтеров» мошенники используют 4 основные схемы обогащения. При этом украинские правоохранители не задержали ни одного из них.