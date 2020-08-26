Украинская сторона требует рассмотреть вопрос о донецкой тюрьме «Изоляция» на заседании ТКГ

Украинская сторона требует включить вопрос тюрьмы «Изоляция», которая находится в неподконтрольном украинской власти Донецке, в повестку дня Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «РБК–Украина».

По его словам, на минувших переговорах ТКГ предложили включить в повестку дня отдельный вопрос о тюрьме «Изоляция», в которой удерживают украинских пленных.

«Это такой завод был, который сейчас как тюрьма, в которой издеваются, пытки применяются к людям и так далее. Мы подняли этот вопрос и ждем от посла Фриша (Тони Фриш, координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе, – ред.) его реакции. Мы требуем, чтобы вопрос "Изоляции" был включен в повестку дня как минимум гуманитарной группы», – отметил Резников.

Он добавил, то глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук направил соответствующее обращение представителям России и ОБСЕ.

Напомним, что летом 2010 года в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов был основан фонд «Изоляция». Основательница фонда Любовь Михайлова – дочь последнего советского директора этого завода. Фонд организовал в Донецке ряд художественных резиденций, фестивалей и выставочных проектов. 9 июня 2014 года территорию культурного центра захватили представители «ДНР». В захваченных помещениях фонда «министерство госбезопасности ДНР» устроило тюрьму. На сегодня на территории «Изоляции» удерживаются украинские пленные. В частности, там удерживали уже освобожденных профессора Игоря Козловского и журналиста Станислава Асеева.