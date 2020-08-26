Дело направлено в суд: Диверсант из «ЛНР» пытался взорвать в Северодонецке химзавод «Азот»

В Луганской области отправлено в суд уголовное дело в отношении диверсанта, который планировал подорвать в Северодонецке объединение «Азот», который отнесен к объектам 1 степени химической опасности. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах «народной милиции ЛНР» и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ. Он доложен быть совершить диверсию на ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"».

Для этого он пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения – две единицы РПГ-22 (ручной противотанковый гранатомет).

Мужчина планировал подорвать два резервуара с аммиаком на территории ЧАО «Северодонецкое объединение Азот».

«Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 т аммиака», – говорится в сообщении.

В ходе спецоперации 7 июля правоохранителями было предупреждено совершение преступления, а диверсант задержан.

Обвиняемому инкриминируется подготовка к совершению диверсии, госизмена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, приобретения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 14 ст. 113, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.