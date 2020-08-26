Из-за тугоухости дети не хотели играть: Фонд Рината Ахметова помог 5-летнему Алеше

Фонд Рината Ахметова помог 5-летнему Алеше Сухину, который родился с тугоухостью. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба Фонда.

Болезнь Алеши сильно затруднило его общение со сверстниками и окружающим миром.

«Дети не хотят с ним играть. У деток речь поставлена, они понимают больше», – отмечает Наталья Сухина, мама мальчика.

Родные общаются с ребенком при помощи жестов, но мечтают, что когда-то услышат его первые слова. Врачи считают, что это возможно. Нужно восстановить слух – и тогда ребенок начнет быстро развиваться.

Алексей стал участником проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» и получил современные высокочувствительные аппараты.

«Данные аппараты, которые мы подобрали, индивидуально, подстраиваются на ребенке по его аудиограмме и имеют точную настройку разных частот – низких, средних, высоких, которые необходимо ребенку слышать, чтобы развивалась его речь», – пояснила слухопротезист Ольга Орос.

Мама мальчика понимает: предстоит много заниматься, чтобы сын начал говорить. Но теперь это уже не мечта, а цель. «Ринату Ахметову особая благодарность, потому что я бы никогда не смогла купить сыну необходимое. Для меня слуховые аппараты – это надежда, что он станет полноценным», – говорит Наталья Сухина.

Благодаря проекту «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» малышам с глухотой или тугоухостью были установлены свыше 180 высокочувствительных слуховых аппаратов.