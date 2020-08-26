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Перебросили через забор: На Луганщине через границу с РФ пытались переправить банковские карты

26.08.20 19:28
Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ

В Луганской области пограничники из состава Объединенных сил пресекли попытку незаконного перемещения через границу банковских карточек. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел во вторник, 25 августа.

«У населенного пункта Меловое двое неизвестных подъехали с территории России к государственной границе на транспортном средстве российской регистрации. Выйдя из машины, один из них перекинул через заградительный забор пакет на территорию Украины. Правонарушителей сразу обнаружил пограничный наряд, который выдвинулся к месту нахождения пакета. Увидев пограничников, неизвестные скрылись на территории России», – говорится в сообщении.

Осмотрев пакет, правоохранители нашли в нем 26 карточек украинских банков, которые неизвестные пытались незаконно переправить через границу из России в Украину.

В данное время обнаруженные карточки передали сотрудникам Национальной полиции. Также пограничники сообщили о наличии признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 185 («Кража»), ст. 190 («Мошенничество») и ст. 357 («Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение») Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают возможно причастных лиц на территории Украины.

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