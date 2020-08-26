Президент Зеленский и Госсекретарь США Помпео обсудили режим «тишины» на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили процесс мирного урегулирования на Донбассе. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент проинформировал Госсекретаря США об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и поблагодарил за поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

«31 день продолжается режим "тишины" на Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке – Европы и вашей», – добавил Владимир Зеленский.

Госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку США.