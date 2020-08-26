На Донетчине пенсионер закопал в огороде боевые гранаты

В Дружковке (Донецкая обл.) правоохранители обнаружили в огороде у местного пенсионера 7 боевых гранат с запалами. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции.

Оперативники получили информацию о том, что 63-летний житель Дружковки сохраняет по месту своего проживания боеприпасы.

«Во время проведения санкционированного обыска домохозяйства оперативники обнаружили закопанными на огороде боевые гранаты с запалами – 4 шт. РГД-5 и 3 шт. Ф-1. Все обнаруженное правоохранители изъяли для дальнейшего проведения экспертизы», – говорится в сообщении.

Со слов мужчины, он нашел боеприпасы 4 года назад у бывшего коптильного цеха в поселке Донской, расположенном у воинской части. Гранаты оставил себе «с целью самозащиты».

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).