После карантина: В Донецке начинает работу Детская железная дорога

В Донецке после карантина с 29 августа начинает работу Детская железная дорога. Об этом сообщает пресс-служба «минтранса ДНР».

Донецкая детская ЖД будет работать в выходные дни до конца сентября с 10:30 до 17:00. В день – 7 выездов.

В августе пассажирский поезд «Донецкие зори» курсирует 29 и 30 числа.

Стоимость билетов для детей от 2-х до 12-ти лет – 20 руб. (8 грн по местному курсу валют) от станции Пионерская до станции Шахтерская и 40 руб. (16 грн) в оба конца.

Для подростков и взрослых, соответственно, 30 и 60 руб. (12 и 25 грн), т.е. в сравнении с довоенным временем – более чем в 3 раза.

Отмечается, что посадка на поезд возможна только при наличии средств индивидуальной защиты. При покупке билетов необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра, наполняемость вагонов составляет 50% от общего количества посадочных мест.

Как сообщалось ранее, Донецкая детская ЖД расположена в парке Ленинского комсомола. Была открыта 19 мая 1972 года. Уникальность детской дороги в том, что все работы под присмотром взрослых инструкторов выполняют юные железнодорожники – учащиеся школ, начиная с 5-го класса. Дети, проработавшие здесь не менее 4-х лет, приходили в техникумы готовыми специалистами, имели определенные привилегии при поступлении в профильные вузы.

Донецкая малая железная дорога состоит из двух станций, расположенных на расстоянии 2,1 км – «Пионерская» (главная) и «Шахтерская» (место размещения локомотивного депо и «разворота» поезда), время общей поездки – 25 минут. На обеих станциях были построены монументальные вокзалы: на «Пионерской» – в «космическом» стиле, на «Шахтерской» – с башней, напоминающей маяк.

В довоенное время дорога работала с 1 мая по конец сентября, еженедельно с четверга по воскресенье. До 2014 года в выходные и праздничные дни было 9 рейсов, а в будние – 6. В 2013 году стоимость детского билета составляла 5,71 грн, взрослого – 7,61 грн.

Примечательно, что в 2015 году, уже при «ДНР», малая магистраль сохраняла свой «украинский» вид. Основные изменения пришлись на 2016-2017 год. Сначала станционные вывески заменили на русскоязычные, начала появляться символика и атрибутика «ДНР», в 2017-м уже закрасили украинские логотипы на подвижном составе, билеты «перевели» на русский язык.