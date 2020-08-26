Месяц на Донбассе не применялось тяжелое вооружение – штаб ООС

В течение месяца с момента объявления полного режима прекращения огня на Донбассе не применялось тяжелое вооружение и в рядах украинских военных не было боевых потерь. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Сегодня завершается первый месяц с тех пор, как вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. За это время на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не фиксировалось. В то же время, в полосах ответственности наших боевых бригад украинскими военнослужащими были задокументированы единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер. Вследствие вражеского огня в рядах Объединенных сил нет боевых потерь и ранений. За месяц на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения», – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня.

«Ситуация в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях остается полностью контролируемой. Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», – подчеркнули в штабе.

Как сообщается, с начала текущих суток, 26 августа, обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.