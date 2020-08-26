Не СНГ: Кравчук перечислил страны-альтернативы Минску в переговорах по Донбассу

Менять Минск на новую переговорную площадку по Донбассу будет иметь смысл, если Россия введет свои войска в Беларусь. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Сегодня мы физически не встречаемся. Работаем в режиме Скайпа. То есть смена города для нас не существенна. Но есть одно "но". Я знаю, что президент Лукашенко обратился к президенту Путину о помощи. Но помощь какая? Военная. Т.е. помочь восстановить, как он говорит, те процессы, которые идут [в Беларуси], и которые, дескать, вызваны только вмешательством иностранцев. Т.е. он хочет сказать, что белорусы – хорошие, это иностранцы их подначивают», – сказал он.

По мнению Кравчука, если это будет помощь именно военная и введут войска, тогда никакого Минска для переговоров быть не может, потому что «тогда это уже не государство, а оккупированная территория». «Поэтому тогда нам там делать нечего», – отметил он.

При этом, пока войска РФ не введены, «Минск» продолжит работать в онлайн-режиме.

Кравчук перечислил «вспомогательные» площадки для переговорного процесса – Швейцария, Швеция и Финляндия. «Ну, я остановился на Швеции. Но может быть и Финляндия. Это все должны решить, а не только украинская делегация», – заключил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский также пока не видит смысла менять Минск на иную страну для переговоров по Донбассу. Он отметил, что свои территории для переговоров по Донбассу предлагали Казахстан, Азербайджан, некоторые европейские страны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «Гордон»