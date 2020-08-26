В «ДНР» школьные «линейки» 1 сентября будут только для первоклашек и выпускников

Школам в «ДНР» с целью профилактики COVID-19 рекомендовано 1 сентября проводить «линейки» только для 1-х, 9-х и 11-х классов. Об этом сегодня, 26 августа, сообщил на брифинге замглавы «министерства образования и науки ДНР» Андрей Удовенко, передают местные интернет-ресурсы.

«Первого сентября в школах пройдут торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года, но с некоторыми особенностями и с соблюдением мер противоэпидемиологического благополучия. Министерство рекомендует, чтобы в праздниках первого звонка в обязательном порядке участвовали первоклассники и ученики выпускных классов», – сказал Удовенко.

По его словам, участие остальных классов в школьных «линейках» не обязательно.

Кроме того, не обязательно и соблюдение масочного режима. «Мы рекомендуем, чтобы родители находились на удалении от детей и, по возможности, были в масках», – уточнил Удовенко.

«Замминистра» также сообщил, что учебный год в школах «ДНР» начнется с повторения материала, который дети прошли весной в дистанционном режиме.

«Вы помните, что в апреле и мае для всех наших учителей, детей и родителей было достаточно много сложных моментов из-за нового формата обучения, и этот учебный год начнется с того, что мы очно пройдем весь тот материал, который преподавался детям в конце прошлого учебного года», – заявил Удовенко.

Он также добавил, что контрольные проверки знаний по программе прошлого года проводиться не будут.