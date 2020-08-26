В ООН назвали самые распространенные нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе

Мониторинговая миссия ООН озвучила самые распространенные нарушения прав человека на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса и Крыма. В их числе – незаконные аресты, пытки и отсутствие правовой защиты.

«Незаконные и произвольные задержания и содержания под стражей, затяжные судебные процессы, отсутствие доступа к адвокату, пытки и жестокое обращение, а также отсутствие эффективных средств правовой защиты – распространенные нарушения прав человека, которые совершаются в контексте уголовных производств и процессов, связанных с конфликтами на востоке Украины и в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, временно оккупированных Российской Федерацией», – говорится в сообщении миссии в Facebook.

Данные выводы сделаны правозащитниками в новом докладе, который основан на более 1 300 детальных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, мониторинге 1 280 судебных заседаний, изучении более 3 300 судебных документов и других соответствующих материалов.

Онлайн-презентация доклада состоится 2 сентября.