До свидания: Кравчук рассказал, как Украина может выйти из «Минска» по Донбассу

У Украины есть варианты выйти из Минских соглашений по Донбассу, переведя их в иной формат. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Он согласен с высказыванием Леонида Кучмы, что «мир на Донбассе зависит от Господа Бога и Владимира Путина».

«Я поддерживаю это. Но тут есть одно обстоятельство. Если мы сегодня будем делать шаги, и сильные аргументы будут на нашей стороне – т.е. это будут говорить не Германия, не Франция, не иные страны. Они же сегодня говорят – все должны выполнять подписанные Минские соглашения. Все, и Украина в том числе. Но нужно сказать правду: Петр Алексеевич [Порошенко] создал такую ситуацию, когда подписанный документ поставил Украину в чрезвычайно сложное положение. Этот документ дал возможность той же России, "ЛНР" и "ДНР" говорить – а вы не выполняете решение "Минска"», – отметил Кравчук.

Он привел пример, что на последнем заседании ТКГ он дискутировал с оппонентами Украины, и те заблокировали все темы – и по обмену пленными, и по разведениюу войск и пр. «И только по одному принципу, что Украина не выполняет Минские соглашения», – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук напомнил, что Россия, США и Великобритания как гаранты не выполнили Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от ядерного оружия. И об этом им нужно напоминать.

«И выход из "Минска" возможен только при одном условии, что если мы договоримся с США, прежде всего, и с европейскими странами, что мы Минский формат меняем на Женевский или, скажем, Стокгольмский. То есть на любой формат государства, который имеет вес в мире. Тогда мы не просто уходим из Минского процесса, а уходим в другой формат», – пояснил глава украинской делегации в ТКГ.

Пока же, по его мнению, переговоры нужно продолжать в прежнем ключе. «Иначе, если мы скажем – мы уходим, они скажут – молодцы, теперь нам руки развязаны. Но можно сказать: мы зашли в тупик, перспектив не видим, до свидания. Поэтому, как председатель украинской делегации, я ставлю главную задачу – делать конкретные шаги и добиваться», – сказал он.

В качестве примеров достигнутого Кравчук привел «режима тишины» на Донбассе, действующий с 27 июля: «Это аргумент, это первые шаги. Закрепляем и идем дальше».

«Для меня здесь важно не только мнение Путина. Хотя, понятно, оно решающее. Но мне важно, чтобы и Запад нам не говорил, что "Украина должна выполнять"», – заключил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский также пока не видит смысла менять Минск на иную страну для переговоров по Донбассу. Он отметил, что свои территории для переговоров по Донбассу предлагали Казахстан, Азербайджан, некоторые европейские страны.

При этом Кравчук считает, что можно перенести переговоры в иную страну, но не в страны СНГ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «Гордон»