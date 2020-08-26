Как «Слуги Народа» из Донбасса голосовали за повышение минимальной зарплаты

Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2020 год, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты в Украине до 5000 грн уже с 1 сентября.

«Друзья, хорошие новости! На внеочередном заседании мы повысили минимальную зарплату до 5 тыс грн. И не через год вступает в силу, как бывало раньше, а сразу – уже с 1 сентября 2020 года!», – прокомментировала принятое решение на своей странице в Facebook народный депутат Украины (фракция «Слуга Народа») Элла Репина.

Закон рассматривали по сокращенной процедуре. За его принятие проголосовали 295 депутатов. В основном, законопроект поддержали представители монобольшинства. Представители фракции «Слуга Народа» дали 231 голос «за».

Все народные депутаты «СН» из Донецкой области приняли участие в голосовании и поддержали повышение минимальной зарплаты. В частности, за законопроект проголосовали Юлия Овчинникова, Элла Репина, Ольга Саладуха, Владимир Воронов, Маргарита Шол.

В свою очередь, фракции партий «Голос», «Батькивщина» и «Европейская Солидарность» законопроект не поддержали.

«Часть граждан реально получат больше зарплату. А для многих возрастет номинальный доход, потому что работодатели будут платить больше официальные зарплаты, с которых уплачиваются налоги в Пенсионный фонд. В правительстве прогнозируют, что в первом полугодии следующего года "минималка" будет составлять – 6 000 грн, а во втором – 6500 грн», – отметила народный депутат Украины (фракция «Слуга Народа») Ольга Саладуха.

Как сообщалось ранее, правительство Украины планирует до середины 2021 года повысить «минималку» до 6500 грн. Но рост будет постепенным:

с 1 сентября первое увеличение – до 5000 грн;

с начала 2021 года – 6000 грн;

к середине 2021 года – 6500 грн.

25 августа Верховная Рада поддержала законопроект об увеличении с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 грн. На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который, согласно закону, правительство должно подать в парламент до 15 сентября этого года.