Без «линеек», с разными графиками и выходами: Как будут работать школы Донетчины

В Донецкой области школам не рекомендовано проводить «линейки» 1 сентября. Кроме того, вся организация учебного процесса изменится с учетом мер по предупреждению распространения коронавируса. Об этом сегодня, 26 августа, рассказала директор Департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Мы рекомендовали праздник 1 сентября – обычный традиционный, как он всегда у нас проходил, – не проводить. Потому что не сможем обеспечить и дистанцию, и некоторые требования, что перед нами ставятся», – отметила Сидашева.

По ее словам, по каждому учреждению образования есть распорядительные документы на местах, и каждый руководитель должен издать свой приказ по организации образовательного процесса в учреждении.

«Если это школа до 200 учащихся, – это одно, это можно сделать в рамках одного графика работы школы. Если это учреждение, где 500-700 детей, то тут мы предлагали рассмотреть вопрос разных входов в школу. Также мы предлагали рассмотреть разный режим работы, то есть одни классы начинают с 8:00, иные начинают с 9:00 или 9:30», – пояснила глава департамента.

Она рассказала, что на сегодня во всех учреждениях образования не будет кабинетной системы по предметам, чтобы дети меньше передвигались в рамках школы. К ним в классы будут приходить учителя-предметники.

«То есть дети заходят в свой класс, в рамках класса они находятся без масок, учитель преподает свой предмет. Мы, как правило, рекомендовали для учителей приобрести прозрачные щитки, это будет более удобно», – добавила Татьяна Сидашева.

Кроме того, в школах разрабатывается отдельный режим питания: рекомендовано, чтобы за столом было не более 4-х детей, предусмотрено разное время питания для разных классов или вход в столовую через разные входы, чтобы избежать скопления детей.

Директор департамента образования отметила, что за состоянием здоровья детей будут обязаны наблюдать классные руководители и учителя-предметники, школьная медсестра и администрация учреждения.