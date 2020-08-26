Если выявится больной коронавирусом: В Донецкой ОГА рассказали об алгоритме действий учреждений образования

Если воспитанник детского сада, учащийся школы или студент заболеет коронавирусом, весь его класс или группа будут отправлены на 2-недельную самоизоляцию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 августа, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом,

Он отметил, что алгоритм действий в случае выявления больных в детских садах, школах и вузах прописан в соответствующем постановлении Главного государственного санитарного врача. Однако, прежде всего, ответственность ложится на родителей.

«Если ребенок будет жаловаться на подъем температуры, на любой кашель или на потерю обоняния или вкуса, надеемся, что родители не поведут такого ребенка в школу или детский сад. Или студент в таком состоянии не пойдет на занятия, а обратится к своему семейному врачу», – отметил Педенко.

Он подчеркнул, что в таком случае родители обязательно должны сообщить классному руководителю, в вузах – студенты сообщают своему куратору.

«И если у него [учащегося или студента] диагноз будет подтвержден – класс или группа полностью будут отправлены на самоизоляцию на 2 недели», – резюмировал представитель облздрава.