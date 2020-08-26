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С теми, кто хочет жить: Кравчук рассказал, как видит переговоры с жителями «Л-ДНР»

26.08.20 22:08
Леонид Кравчук и Дмитрий Гордон
Леонид Кравчук и Дмитрий Гордон / Фото: youtube.com

Начинать переговоры с жителями «Л-ДНР» можно с круглых столов по профессиональным направлениям – собрав медиков, ученых и пр. Такое видение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Он отметил, что украинская сторона планирует вести переговоры только с гражданским обществом. «Не с теми людьми, которые стреляют, убивают, кто занимает позицию оккупанта, служит или прислуживает Кремлю. Мы не ставим задачу вступать с ними в конкретные переговоры. Но там есть учителя тоже разные, врачи тоже разные. Большинство людей: одни – боятся что-то сказать, другие – уже не хотят. А третьи говорят очень тихо, их не слышно», – сказал он.

Кравчук напомнил, что на подконтрольной Украине территории зарегистрировано около 1,5 млн переселенцев. «Это наши люди. С ними говорить легко. Нам надо говорить и с теми, и с теми», – отметил он.

Глава украинской делегации в ТКГ обрисовал, как он представляет переговоры с жителями неподконтрольного Донбасса: «Я представляю себе, что мы организуем круглый стол для всех. И модераторами там не будут должностные лица, а кто-то очень авторитетный, скажем, священник, ученый. Но с именем и не задействованный в какие-то там схемы. И они ведут разговор, начиная, между собой – а это уже контакт. Это уже слышишь слово не того, кто ставит задачи забрать территории, а того – кто хочет жить по-человечески».

«Это может быть конференция врачей. Вот сейчас коронавирус. Они собираются и обсуждают – как помочь друг другу, какие есть технологии», – привел пример он.

Кравчук уточнил, что такими переговорами будет заниматься его заместитель в ТКГ Витольд Фокин.

При этом он признает, что сейчас большинство жителей «Л-ДНР» не хотят назад в Украину. «Это не ощущение, я знаю», – подчеркнул он.

«Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. То есть они не говорят – нет, не хочу вообще жить на этой земле. Нет. Они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, но иметь возможность общаться и с Россией. Так сказать – особый статус», – пояснил он.

Напомним, что ранее Леонид Кравчук анонсировал, что вместо «особого статуса» будет предлагать для неподконтрольного Донбасса особую систему местного самоуправления. Речь, прежде всего, об экономических и социальных свободах, но не политических. Также он считает, что нужно заменить формулировку «особый статус» на «особый режим административного управления»,

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «Гордон»

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