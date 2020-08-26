Деньги на свет: В Украине приняли стимулирующий тариф на электроэнергию (Видео)

Сегодня, 26 августа, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) приняла стимулирующий тариф на электроэнергию. Это значит, что с оплаты украинцев энергетики будут тратить на обновление электросетей. А если аварийных отключений не станет меньше, облэнерго будут платить штрафы, передает телеканал «Украина».

Например, после урагана в Киевской области без света остались несколько сел. Под Броварами, где электролинии тянутся лесом, сломанное дерево снова повредило провод. Ремонтник Андрей Зинченко за 26 лет работы знает: только загремел гром – готовься к выездам.

У его машины двигатель не успевает остыть. А люди ждут свет. Аварийной бригаде надо объехать еще не один участок. После такой непогоды, как прошлой ночью, обрывов много.

Сегодня работы в разы больше, чем обычно. Бригада, кроме устранения аварий, должна помочь клиенту с испорченным счетчиком и проверить, где провода провисли.

«Если будет больше бригад – этот объем исполняемый, работы будут проходить быстрее. А когда один автомобиль выполняет работу в одном месте… А вот если два, то меньше людей будут без света сидеть», – говорит Андрей Зинченко, мастер вахтенной бригады «Киевоблэнерго».

В бригаде мечтают о новом, универсальном авто, чтобы везде успевать и проезжать – и лесом, и сельскими улицами без асфальта. В автопарке есть еще одна машина, и она простаивает, потому что срок службы уже более 10 лет, постоянно ломается.

Но у ремонтников нет времени ждать обновления парка. Средства должны появиться вместе с РАБ-тарифом, который сегодня приняла НКРЭ. В странах Евросоюза энергетики благодаря РАБ-тарифу обновляют электролинии и оборудование.

Но энергетики отмечают, что в нынешних условиях Украины это может и не сработать. Потому что ставка на новое имущество почти 17%, а на старое – слишком малая.

«3% не дадут возможности изменить ситуацию сейчас сети. Мы понимаем, что это просто тем компаниям, которые будут инвестировать, у них будет оставаться где-то 1,5%. И на такие средства они ничего не могут сделать. Это будет просто видимость типа реформы. Реформы не будет», – считает народный депутат Украины Виктория Гриб.

В НКРЭ настаивают, что ищут компромисс между потребителями и облэнерго.

«Стимулирующее тарифообразования – это за счет правильных, взвешенных, разумных инвестиций построить сеть так, чтобы эти сети уменьшили расходы в 2 раза и обеспечили возможности для бизнеса», – отмечает Ольга Бабий, член НКРЭ.

Эксперты говорят, что основная ошибка – начисления по стоимости старого и нового оборудования. В лучшем случае столбы в Украине будут падать еще долго, а трансформаторы гореть. В худшем – за неимением средств и завышенных требований, может не только сорваться приватизация государственных облэнерго, они еще и в убытках утонут.

А если компании и перейдут в частные руки, то почти за бесценок – за 2-3 млрд грн вместо 10-13 миллиардов.

«Если смотреть с точки зрения даже европейского опыта, на который ссылаются часто, и НКРЭ, то там нет разделения на старую и новую базу. Ставка единая. Это в определенной степени будет ограничивать, ну не права, а этот интерес инвесторов, которые могут прийти», – комментирует Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.