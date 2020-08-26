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COVID-19 на Донетчине: Заболели еще 32 жителя (Карта)

26.08.20 23:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 26 августа, в Донецкой области COVID-19 зафиксирован у 32 жителей. Среди заразившихся – один ребенок и один медработник. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди инфицированных:

  • 13 – в Краматорске (мужчины 64, 29, 82, 54, 66 и 59 лет, женщины 72, 58, 57, 64, 28, 69 и 42 лет);
  • 6 – в Лиманской ОТГ (мужчины 19 и 50 лет, 15-летняя девушка, женщины 49, 38 и 49 лет);
  • 5 – в Мариуполе (мужчины 32 и 50 лет, женщины 44, 45 и 26 лет);
  • 4 – в Бахмуте (мужчины 28 и 44 лет, женщины 56 и 65 лет)
  • 2 – в Славянске (мужчина 34 лет, женщина 86 лет);
  • 1 – в Константиновке (женщина 52 лет);
  • 1 – в Никольском районе (женщина 54 лет).

«Сегодня Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина еще на два месяца. Это означает, что пандемия не выдает признаков спада и еще как минимум два месяца стране придется жить в режиме усиленного давления на экономику», – отметил Кириленко.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1258 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 953 человек;
  • на лечении – 319 пациентов;
  • летальных случаев – 18.

На инфографике количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

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