Учителя сначала сами должны научиться: В «ДНР» включили в школьную программу бадминтон

В «ДНР» включили в школьную программу бадминтон. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Глава ДНР» Денис Пушилин для внедрения новой дисциплины «поручил направить преподавателей на повышение квалификации в бадминтоне».

«Подключайте Федерацию по бадминтону. Это относительно новый вид спорта для педагогов. Инвентарь есть, но он не используется. Чтобы вовлекать детей в этот вид спорта, учителя сначала сами должны ему научиться», – заявил Пушилин.

Вопрос по бадминтону поднимался и ранее – предлагалось заимствовать соответствующий опыт в России. «Считаю его одним из достойных видов спорта, по крайней мере, для школ. Это неплохая кардиотренировка, и не требует серьезных затрат», – утверждает Пушилин.