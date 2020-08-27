Греются на солнце и играют: В зоопарке в Мариуполе родились тигрята (Фото)

В зоопарке в Мариуполе родились четверо тигрят.

Малыши появились у пары уссурийских тигров. Такое количество тигрят в зоопарке – впервые, до этого тигрица Гера по двое детенышей.

Тигрятам уже исполнился месяц. Они греются на солнце и играют.

«Уход за ними, как за маленькими детьми. Мамка кормит их, мы мамку кормим хорошо. Она с ними гуляет, выносит сюда, купает в корыте… Оближет и опять кладет на место», – рассказывает директор зоопарка Савелий Вашура.

Родители этих тигрят уже 9 лет живут в Мариупольском зоопарке. Привезли их сюда в двухнедельном возрасте. «Я их кормил, спал с ними, и они днем ​​и ночью были со мной. Выросли большие, теперь мы воспитываем уже их детей», – отмечает директор зоопарка.

Питаются тигрята пока что молоком. Когда появятся зубы – перейдут на мясо. По словам Вашуры, за день взрослый тигр съедает 10 кг мяса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»