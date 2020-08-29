Что-то произошло: В Горловке обмелели водоемы (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег рассказал об обмелении водоемов в городской черте.

«Везде, где была вода, начинаются проблемы», – прокомментировал Олег ситуацию.

Также он съездил на Гольмовский пруд, вблизи которого расположен «серебряный источник». В этом году источник, где можно было набрать чистой воды, полностью пересох. «Я сюда регулярно приезжал за водой. В течение 25 лет… Что-то произошло», – сообщил горловчанин.

Обмелел и сам ставок. Олег объехал его с разных сторон. Вода ушла далеко в том числе со стороны пляжа. Мужчина отметил, что в таком состоянии водоем еще не видел.