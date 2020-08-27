Введение миротворцев на Донбасс – задача невыполнимая: Кравчук назвал причины

Введение миротворцев для решения конфликта на Донбассе – задача невыполнимая. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Ввести миротворцев на Донбасс – приемлемо для Вас?», – спросил Гордон.

«Приемлемо, но я думаю, что это задача для нас абсолютно невыполнимая», – ответил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук напомнил о более чем 400 км участке границы с Россией – по его мнению, нужно учитывать не только этот участок, но всю границу огромной протяженности. А это – десятки тысяч людей.

«Дальше. Имеем дело с очень большой страной, Россией. А она говорит: "Нет. Можно только поставить на линии разграничения, а не на границе". Она (Россия) будет возражать. Если будет возражать, то будет поднимать внутреннюю оппозицию в Украине, в этих районах. А это становится опасным, взрывоопасным», – пояснил Кравчук.

«Поэтому я думаю, что надо искать варианты экономические и управление особое на местном уровне», – добавил он.

Также глава украинской делегации в ТКГ прокомментировал возможность поездки в Донецк и Луганск: «Я исхожу из того – какая цель. Если мы добьемся, не надо всеобщего мира… Откроется – я уже не говорю окно – форточка… Что уже есть люди, есть власть какая-то, поддерживающая нас. Мне хотелось бы и я поехал сразу бы посмотреть, как она работает. А сейчас ехать – я не вижу цели. Видеть, что там происходит? Я ж ни с кем не буду говорить о том, что "я помогу вам". Я посмотрел и поехал назад».

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что начинать переговоры с жителями «Л-ДНР» можно с круглых столов по профессиональным направлениям – собрав медиков, ученых и пр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «Гордон»