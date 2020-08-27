Подполковника СБУ обвиняют в продаже информации о телефонных разговорах украинцев

Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины, который продавал посторонним информацию о телефонных соединениях и разговорах граждан. Об этом сообщила пресс-служба Офиса.

«Направлен в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины по фактам нарушения тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, служебного подлога и получения неправомерной выгоды. (ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 368 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что сотрудник СБУ с целью личного обогащения неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров, которые передаются средствами связи.

В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получил информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи, которую в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тыс. грн.