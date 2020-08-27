Перемирию на Донбассе месяц: Бои могут совсем прекратиться, но у мирного населения есть иная проблема

Сегодня, 27 августа, исполняется месяц перемирию на Донбассе. Как и прогнозировали эксперты, оно не стало абсолютным. По данным командования Операцией Объединенных сил, провокативные выстрелы в сторону украинских позиций все же происходят, но вместе с тем были и такие дни, когда фиксировалось не более одного. Об этом пишет «Сегодня».

«То, что перемирие соблюдается месяц – это рекорд. Абсолютного прекращения огня нет, но есть шанс удержать ситуацию хотя бы в нынешнем виде. Ранее, во время прошлых перемирий, такого не было. Перемирия длились в лучшем случае около двух недель. Есть перспектива того, что удастся выйти на прекращение военных действий», – считает политолог Владимир Фесенко.

В то же время эксперт считает, что война на Донбассе не закончится до конца года.

«Политическое урегулирование вряд ли будет достигнуто. Интересы остаются очень противоположными, я пока не вижу оснований для компромисса. А вот для прекращения военных действий, думаю, шансы есть», – говорит политолог.

Жители неподконтрольных территорий Донбасса также подтверждают, что с конца июля заметно снизилось число обстрелов.

«Я живу в Донецке, за последний месяц слышал лишь два раза звуки взрывов. Но не исключено, что это были учения на полигоне. Перемирие действительно держится дольше предыдущих, но какое-то внутреннее чувство подсказывает, что надолго его не хватит. Те, кто воюет в рядах "ДНР", считают, что деньги они получают за боевые действия, а не за мир, поэтому можно сделать вывод, что долго такое не продлится», – рассказал изданию житель неподконтрольного Донецка.

По словам еще одной мирной жительницы, проживающей в пригороде Донецка, бои перестали быть проблемой №1.

«Да, как ни странно, но больше всего проблем доставляет не война, а невозможность выезда на мирную территорию. Например, для того, чтобы обналичить пенсии, решить свои дела с документами на подконтрольной территории», – рассказала жительница неподконтрольной части Донетчины.

По официальным данным командования ООС, за время перемирия провокации со стороны противника наблюдались в районе Авдеевки, Марьинки, Майорска, хутора Вольный (Луганская область). Впрочем, перемирие не мешает противнику совершать другие провокации. В начале этой недели, в День Независимости, вблизи населенного пункта Майорск участники незаконных вооруженных формирований применили беспилотник для сбрасывания гранатометного выстрела ВОГ-17. К счастью, эта провокация обошлась без потерь и ранений среди личного состава ВСУ.