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В Донецк прибыл 98-й «гумконвой»

27.08.20 09:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольный украинским властям Донецк сегодня, 27 августа, прибыл «гуманитарный конвой» из РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«В Донецк прибыл 98-й гуманитарный конвой из Российской Федерации. В настоящий момент идет разгрузка на одном из складов столицы ДНР. Точный тоннаж и состав груза уточняется», – сообщили в «ДНР».

Ранее сообщалось, что в неподконтрольный украинским властям Луганск сегодня, 27 августа, прибыл очередной «гуманитарный конвой» из РФ.

Напомним, 30 июля в «ДНР» и в «ЛНР» прибыли автомобили 97-го «гуманитарного конвоя» из России.

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