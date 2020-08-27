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COVID-19: За сутки в Украине от заболевания умерли 49 человек

27.08.20 09:46
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 974 человека, зафиксированы 49 летальных случаев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 27 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 1 974 человека. Из них 65 детей, а также 137 медработников. Были госпитализированы 453 человека. Зафиксированы 49 летальных случаев. И это очень печальный антирекорд, который у нас в стране. При этом выздоровели 763 пациента. За все время пандемии в Украине заболели 112 059 человек. Из них 7 504 – дети и 10 842 медработника. При этом в целом выздоровели 54 217 пациентов. Летальных случаев – 2 403», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (218), Львовской (203), Одесской (185), Ивано-Франковской (164), Черновицкой (159), Тернопольской (141) областях и г. Киеве (220).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 278 (по данным Донецкой ОГА – 1 290) случаев COVID-19, в Луганской – 264 случая.

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