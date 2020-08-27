Сводка из зоны ООС за 26 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

26 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны противника не зафиксированы. За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны НВФ: несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало у Марьинки. Провокации не несли угрозы украинским воинам, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 27 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад обстрелы со стороны НВФ не отмечены.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики не открывали огонь по территории ДНР в прошедшие сутки. Вместе с тем, зафиксированы 3 нарушения дополнительных мер контроля и усиления перемирия. Так, зафиксировано проведение инженерных работ в поселках Майорск и Шумы (Торецк – ред.) под Горловкой и селе Лебединское под Мариуполем».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.