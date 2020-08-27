Образовательные центры: На Луганщине более 1,7 тыс. человек получили консультации

На Луганщине в образовательные центры «Донбасс – Украина» и «Крым – Украина» в этом году обратились более 1,7 тыс. человек. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В образовательные центры, расположенные в учебных заведениях области, за консультацией уже обратились 1 733 человека.

Из них:

направлены для прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации в школу с целью получения документа государственного образца о базовом и полном среднем образовании – 57 абитуриентов;

подали документы для поступления в учреждения высшего, профессионального пред высшего и профессионального (профессионально-технического) образования с временной справкой – 56 абитуриентов;

подали документы для поступления в учреждения высшего, профессионального пред высшего образования (по вступительным экзаменам) – 425 абитуриентов.

Поступающие с временно неподконтрольных украинским властям территорий, желающие принять участие в конкурсе на бюджетные места в пределах квоты-2, должны были подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах не позднее 20 августа. Однако у них остается возможность для вступления на контракт до 23 октября с последующим переводом на бюджет за счет неиспользованных мест государственного заказа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские вузы жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма без обязательного прохождения ВНО.

В Украине действует программа упрощенного поступления в украинские вузы для жителей временно неподконтрольных правительству территорий «Тебя здесь ждут». Все детали об условиях поступления и информацию о заведениях высшего образования можно найти на сайте программы www.vstup-prosto.com.