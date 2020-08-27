RU
Все новости

В «ЛНР» назвали количество зараженных коронавирусом

27.08.20 10:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» медики зарегистрировали 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 27 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 27 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 655», – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 609 человек. С начала пандемии медики республики зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – добавляют в «республике».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк