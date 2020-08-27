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Карантин в Украине: Степанов рассказал о нововведениях

27.08.20 10:24
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В карантине, который продлен на территории Украины по 31 октября, предусмотрены нововведения. Об этом сегодня, 27 августа, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Вчера правительство по нашему предложению – Министерства здравоохранения – продлило карантин до 31 октября 2020-го на территории всей страны. Мы говорим именно об адаптивном карантине, том самом, который у нас установлен на территории страны, когда в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе устанавливаются те или иные ограничения. Более того, не просто в регионе, а в зависимости от ситуации на территории города или района», – сказал Степанов.

При этом министр отметил, что помимо непосредственного продления карантина, в Минздраве внесли некоторые изменения.

«В связи с ухудшением ситуации на территории страны, во всех без исключения регионах, на территории всей страны, независимо от уровня опасности, начиная с "зеленого" и дальше, была запрещена работа дискотек, ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга. То есть мы не говорим о ресторанах, кафе и других заведениях питания, а именно то, что касается организации досуга. А также [запретили] проведение концертов, но, отмечу, кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности», – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что такие мероприятия должны проходить исключительно с соблюдением всех правил и санитарных норм.

«Также мы дали возможность доступа органам местного самоуправления к приложению "Дій вдома". Это связано с контролем контактных лиц с больным, у которого подтвержден COVID-19, чтобы еще лучше наладить эту работу – выявление контактных лиц и контроль за самоизоляцией людей, находившихся в контакте с больным», – сообщил Степанов.

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