Конкурс «Ринат Ахметов. Сила помощи одного человека» завершен: Начинается голосование

Конкурс рисунков среди детей, получавших помощь по программам и проектам Фонда Рината Ахметова, завершен. Свои работы на тему «Ринат Ахметов. Сила помощи одного человека» прислали 78 мальчиков и девочек со всей страны. Наибольшую активность проявили дети Донбасса, но среди участников есть юные художники из Харькова и Днепра. Помимо индивидуальных работ, на конкурс были присланы рисунки, над которыми трудились целые семьи. Так поступили дочки и сыновья Людмилы Гридиной. Женщина воспитывает сразу десятерых – у нее детский дом семейного типа. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Почти все принимали участие. Каждый нарисовал отдельный фрагмент, а потом мы их соединили в одну картину. В итоге получилась большая работа про то, что сила – в семье, что в семье жить здорово. Еще одна идея в том, что если хочешь сделать кого-то счастливым, все в твоих руках», – объясняет Людмила Гридина.

Маша Духно из Луганской области работала над своим рисунком самостоятельно. Она изобразила Руку помощи. Для нее такой рукой стала поддержка Фонда Рината Ахметова в рамках проекта «Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей». В ноябре 2014 года село Тошковка, в котором живет семья девочки, попало под обстрел. Отец Маши погиб, а сам ребенок был тяжело ранен, пережил клиническую смерть. Врачи не верили в благополучный исход, но через три недели девочка вернулась к жизни. Парализованной осталась левая ручка, подвижность которой помогали восстанавливать реабилитологи проекта.

Милана Абдурашитова из Мариуполя нарисовала символ мира – голубя. Ей едва исполнилось три года, когда микрорайон Восточный, где жила девочка, попал под сильнейший обстрел. Милана выжила благодаря маме, которая закрыла дочь собой и спасла ценой своей жизни.

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

«В рисунках, присланных на конкурс "Ринат Ахметов. Сила помощи одного человека", есть все: пережитая боль, побежденный страх, любовь, надежда и благодарность. Победителей выбрать невероятно сложно, потому что все дети старались, вложили в свои картины сердце и душу. На первом этапе определения лучших голосовать за работы участников будут подписчики страницы Фонда Рината Ахметова в Facebook. Чтобы отдать свой голос, нужно пройти по ссылке и поставить "лайки" рисункам, которые нравятся лично вам (они размещены в комментариях)», – отмечают в Фонде.

Самые популярные рисунки в финале предстанут на суд жюри в составе представителей и экспертов Фонда, а также известной художницы Даши Скорубской-Кандинской – потомка знаменитого Василия Кандинского. Чуть позже Дарья проведет для победителей конкурса мастер-класс в онлайн-формате, во время которого совместно с детьми разработает макет собственной почтовой марки Фонда. Это будет картина, которая соберет в себе образы, придуманные авторами лучших рисунков.

Победителям также достанутся ценные призы: смартфон, планшет, экшн-камера и наборы юного художника.