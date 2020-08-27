Кравчук: Путина «положить на лопатки» в споре – удовольствие

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук хотел бы прилюдно поспорить с президентом РФ Владимиром Путиным. «Положив его на лопатки», Кравчук получил бы удовольствие. Об этом глава украинской делегации в ТКГ заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Гордон напомнил, что у Кравчука в эфире российского телеканала «Россия1» был спор с ведущей, пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

По словам Кравчука, в этом споре у него не было задачи «положить ее на лопатки». «Это не тот человек, положив на лопатки которого, я получу удовольствие. Вот если бы Путина я мог положить на лопатки… Если бы я общался с ним и прилюдно… Вот тогда бы я сказал – это противник. А она мне – не противник», – сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Журналист предположил, что в этом споре российский президент проиграл бы. Кравчук, в свою очередь, отметил, что в предполагаемом споре у Путина было бы некоторое преимущество в том, что он «знает больше о закрытых службах».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «Гордон»