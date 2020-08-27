Продавал наркотики и вымогал деньги: На Донетчине будут судить полицейского

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительное заключение в отношении оперуполномоченного одного из отделов полиции Главного Нацполиции в Донецкой области. Полицейского обвиняют в незаконном хранении особо опасных наркотиков и психотропов в крупном размере с целью продажи, а также в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что полицейский требовал и получил от гражданина 20 тыс. грн за непривлечение его к уголовной ответственности за хранение наркотиков и психотропов.

Также сообщается, что в мае этого года во время задержания правоохранитель пытался выбросить из окна своего автомобиля более 70 пакетов с каннабисом и психотропными веществами (амфетомином, PVP).

В ходе обыска автомобиля, которым пользовался оперуполномоченный, следователи ГБР изъяли также электронные весы.

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.