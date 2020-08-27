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Могут выдать не в положенную дату: На Луганщине пенсии будут доставлять почтальоны

27.08.20 14:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жителям Северодонецка, Лисичанска и Новоайдара будут доставлять пенсии почтальоны всех отделений почтовой связи. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

С 1 сентября текущего года, по информации Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области, из-за реорганизации доставку пенсий в вышеупомянутых населенных пунктах будут осуществлять почтальоны всех отделений почтовой связи.

Отмечается, что Луганская дирекция акционерного общества «Укрпочта» совместно с руководством Главного управления ПФУ Луганщины стремятся обеспечить доставку пенсий, максимально соблюдая уже существующие графики, и обращаются к пенсионерам с просьбой с пониманием отнестись к возможным изменениям выплатных дат.

В случае их возникновения, почтальоны в обязательном порядке заранее предупредят каждого, кто получает пенсию дома.

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