Мы откроем им «форточку»: Кравчук рассказал о местных выборах на неподконтрольном Донбассе

Согласно Минским соглашениям, на неподконтрольной украинским властям части Донбасса должны состояться местные выборы. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Кравчук обратился с инициативой, чтобы Верховная Рада провела местные выборы на всей территории Украины одновременно с выборами на неподконтрольных украинским властям частях Донбасса.

Он обратил внимание на одну деталь. В принятом законе о местных выборах указано, что их проводят, кроме территории ОРДЛО. На переговорах в ТКГ вторая сторона заявила, что хочет, чтобы этот пункт убрали. «Убрав этот пункт, мы не говорим о том, что пройдут и там выборы. Но мы откроем им "форточку", что к этим выборам надо готовиться. То есть, учитывая особенности, мы уже не сможем до 25 октября подготовить там выборы.

Таким образом, по словам главы украинской делегации в ТКГ, речь не идет о переносе местных выборов. «Речь идет о том, чтобы не закрывать полностью – и неизвестно когда там будут выборы. А, согласно Минским договоренностям, выборы там должны состояться», – сообщил Кравчук.

Причем в подписанном документе, подчеркнул Кравчук, отмечено, что выборы должны состояться до того, как будут обеспечены решения по безопасности. «Этот документ одобрен ООН… Если мы говорим о выборах и знаем, что международные выборы выше национальных», – сообщил глава украинской делегации в ТКГ.

Любое решение, по его словам, вторая сторона переговоров заблокирует – из-за не принятого решения по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что украинская сторона подготовит документ о местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей к началу заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, 26 августа в Верховной Раде состоялось заседание комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, на котором рассматривалось письмо руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям.

Ранее Леонид Кравчук рассказал, что на очередном заседании ТКГ, которое прошло 18-19 августа, представитель России Борис Грызлов и представители «Л-ДНР» выдвинули украинской стороне новое требование по Донбассу. Москва заблокировала обмен пленными, разминирование, развод сил и средств и даже подготовку к встрече лидеров «нормандской четверки» в Берлине, пока Верховная Рада не изменит постановление «О назначении очередных местных выборов в 2020 году». По словам Кравчука, речь идет о п. 4 постановления, в котором записано не назначать и не проводить местные выборы во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «Гордон»