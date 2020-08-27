Как будут работать школы с 1 сентября: Комментарий главы Минздрава

С 1 сентября обучение начнется во всех школах нашей страны, кроме школ, расположенных в зонах с «красным» уровнем опасности. Об этом сегодня, 27 августа, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава также озвучил рекомендации по организации учебного процесса.

«Обучение будет происходить во все школах Украины, за исключением школ, находящихся в зонах с "красным" уровнем опасности. И это понятно, потому что "красный" уровень опасности означает очень большое количество больных, которое было зафиксировано за последние 14 дней. То есть, эпидемиологическая ситуация очень напряженная в таких городах или районах», – сказал Степанов.

Министр также сообщил, что в «зеленых» и «желтых» зонах учителя могут работать в классе без маски при условии соблюдения соответствующей дистанции или используя защитный щиток. Степанов отметил, что такие условия работы необходимы потому, что при соблюдении социальной дистанции риск инфицирования существенно снижается.

Глава Минздрава озвучил ряд рекомендаций для учебных заведений.

«Мы рекомендуем, чтобы для учащихся были разработаны маршруты в школах, чтобы они были максимально удобны. Что мы имеем в виду. Обычно в школе есть не один вход и выход. Поэтому мы рекомендуем открыть максимально все входы и выходы, разработать маршруты, чтобы, например, дети младших классов заходили через один вход, дети старших классов – через другой вход, чтобы они не пересекались при входе в школу, чтобы не было скопления детей», – сказал Степанов.

Также Минздрав рекомендует начинать уроки в разное время для разных классов – это позволит уменьшить количество контактов между учащимися.

Максим Степанов также проинформировал, что все работники школы должны проходить температурный скрининг, когда они заходят в учебное заведение.

«Конечно, при любых признаках коронавирусной болезни, при любых симптомах – лучше вообще не приходить в школу, а если они обнаружены, надо сразу обратиться к врачу и покинуть школу», – сказал министр.

Ученики 1-4 классов могут находиться на территории школы без защитной маски.

«Мы понимаем, что такое следить за ребенком, которому 6-8 лет, и рекомендации Всемирной организации здравоохранения были направлены на то, что в 1-4 классах детям не нужно пользоваться масками на территории учебного заведения. Кроме того, эта категория детей очень мало болеет коронавирусной болезнью. Это буквально несколько процентов от общего количества людей, которые заболели, как в мире, так и в Украине», – пояснил глава Минздрава.

Также Минздрав рекомендует минимальное передвижение учащихся между классами.

«Если есть такая возможность проводить занятия в одном классе, то максимально чтобы занятия проводились в одном классе. Следующее – мы рекомендуем, чтобы антисептики были установлены только на входе в школу. В течение дня, после каждого урока, мы рекомендуем, чтобы дети мыли руки с мылом, чтобы для этого были обеспечены необходимые места», – сказал министр.