Симптомы COVID-19 у ребенка в школе: Степанов рассказал, что делать

Если у ребенка в школе обнаружили симптомы COVID-19, его нужно изолировать и провести дензифекцию помещения, в котором находился ученик. Об этом сегодня, 27 августа, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Если во время нахождения ребенка в школе были обнаружены симптомы коронавирусной болезни, на такого ученика надо одеть соответствующую защитную маску, провести его в отдельное помещение. В помещении, где он находился, провести проветривание и выполнить дезинфекцию поверхностей, которых он теоретически мог касаться. Кроме того, нужно сразу уведомить родителей такого ученика, обратиться за помощью – в зависимости от состояния ребенка – или вызвать "скорую" и отвезти его в больницу, или, если это легкое течение болезни, дождаться родителей и отправить ребенка домой», – рассказал Степанов.

«После того, как будет сделано соответствующее тестирование, и если будет подтвержден случай заболевания COVID-19, в таком случае весь класс должен отправляться на самоизоляцию. Решение о самоизоляции принимает непосредственно эпидемиолог, врач, который проводит эпидемиологическое расследование, и на основе эпидемиологического расследования принимает решение об отправке класса на самоизоляцию – учащихся, которые контактировали с подтвержденным больным COVID-19», – добавил министр.