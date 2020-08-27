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Степанов озвучил рекомендации по работе школьных столовых в период пандемии

27.08.20 13:16
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

Школьные столовые в условиях пандемии COVID-19 будут работать, но с учетом рекомендаций Минздрава. Об этом сегодня, 27 августа, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Мы рекомендуем, что столовые, конечно, должны работать в школах, но с другим режимом питания. Что я имею в виду. Во время работы столовых мы не рекомендуем применять условия "шведского стола". Это не может быть использовано во время эпидемии. Необходимо составить соответствующий график – какие классы когда находятся в столовой. За столом должно находиться не более 4 человек с расстоянием друг от друга не меньше хотя бы одного метра. Все сотрудники столовой должны быть в перчатках и защитных масках. И во время приготовления пищи, и во время обслуживания детей», – сказал Степанов.

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