Степанов озвучил рекомендации по работе школьных столовых в период пандемии

Школьные столовые в условиях пандемии COVID-19 будут работать, но с учетом рекомендаций Минздрава. Об этом сегодня, 27 августа, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Мы рекомендуем, что столовые, конечно, должны работать в школах, но с другим режимом питания. Что я имею в виду. Во время работы столовых мы не рекомендуем применять условия "шведского стола". Это не может быть использовано во время эпидемии. Необходимо составить соответствующий график – какие классы когда находятся в столовой. За столом должно находиться не более 4 человек с расстоянием друг от друга не меньше хотя бы одного метра. Все сотрудники столовой должны быть в перчатках и защитных масках. И во время приготовления пищи, и во время обслуживания детей», – сказал Степанов.